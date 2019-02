Pruut vihastas oma mehe peale ja lahutas temast kolm minutit pärast abiellumist

Väljaande Q8 News andmetel olid noored just registreerimisel oma allkirjad andnud, kui pruut saalist välja minnes kogemata koperdas. Selle asemel, et naist toetada, mees naeris ta üle ja ütles naise kohta «loll».

Peigmehe naeruvääristamine oli naise jaoks niivõrd alandav, et ta läks endast välja ning nõudis, et kohtuniks sealsamas nende abielu tühistaks.

Abielus jõudis noored olla kõigest kolm minutit. Kuveidis on see teadaolevalt kõige lühem abielu.

Sotsiaalmeedias on inimesed naisele poolehoidu avaldanud ja kommenteerinud, et ta tegi õigesti. «Kui mees juba alguses niimoodi käitub, siis ongi parem ta maha jätta,» kirjutas üks Twitteri kasutaja. «Abielu, kus ei ole austust, on juba alguses hukule märatud,» märkis teine.