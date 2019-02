Kuidas käituda, kui laps tuleb koolist koju ja teatab, et õpetaja on nõme?

1. Last noomida ebaviisaka sõnakasutuse pärast.

2. Käskida tal olla edaspidi viisakam ja usinam.

3. Öelda lapsele, et küllap õpetajal oli põhjus niiviisi käituda.

4. Lihtsalt pöörata see teade naljaks.

5. Sattuda paanikasse ja mõelda, et laps sai ikka liiga vara kooli pandud.

6. Mõelda, et see on järjekordne märk, et õpetaja ei ole sinu lapse vastu õiglane.

7. Võtta teadet rahulikult ja loota, et lapski rahuneb ja unustab olukorra.

8. Tunda end küll häirituna, ent teemast olulisem on siiski lõpetada pooleliolev töö.

9. Mõelda, et ma ei ole piisavalt hea lapsevanem ja ei tule sellise olukorraga toime.