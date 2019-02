Ema uurib: kas 7-aastane haige laps võib üksi koju jääda?

«Kas ma olen liiga ettevaatlik ja muretsen üle, kui temaga koos koju jääksin või peaks ta juba iseseisvumist õppima, kuna sügisest läheb kooli ja siis peab nagunii hakkama üksi kodus olema?»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Kaidi Kiis:

«Teie kirja lugedes jäin mõtlema, mida ma teeksin ise samasuguses olukorras. Iseseisvumine on lapse arengus oluline. Esimestel kordadel üksi koju jäädes, kasvõi tunniks-paariks, tekib lapsel tavaliselt ka ärevus. Kui laps on haige, või lihtsalt veidi haiglane, siis võib sellises eas lapse puhul olla, et kehvast enesetundest johtuvalt võib ta vajada rohkem vanema lähedust, mis annab kindlust ja turvatunnet. Kui nüüd laps ei ole veel harjunud üksi olema, võib ärevus (mure, hirm, ebakindlus vmt) olla suurem. Haige täiskasvanugi ju tihtipeale rõõmustab kui keegi tuleb koju ja on seltsiks ning hoolitseb ta eest.

Mis ma siis ise teeksin? Sellises haiglases olekus last ma terveks päevaks (nt kogu minu 8-tunnine tööpäev) üksinda koju ei jätaks. Kui ta on harjunud juba, et on mõne tunni päevas üksinda, siis võib olla läheksin küll tööle, kuid teeksin lühikese päeva. Näiteks oleksin tööl kuni 3 tundi. (Iseasi, kuidas tööandja sellist asja võimaldaks.) Enne tööle minekut veenduksin, et lapse füüsilised vajadused on rahuldatud (toitu, jooki äraoleku ajaks), samuti otsiks talle meelelahutust, oleks kindel, et ta saab vajadusel mulle või kellelegi teisele helistada.