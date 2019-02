Kuidas taastada suhtes usaldus, kui oled partnerit petnud?

1.Kahetse siiralt enda petmist ja kahju, mida see tegi

Kuigi see tundub loogiline, on kahetsemisel palju suurem roll usalduse taasloomisel. Petnud partneri kahetsus näitab võimet peegeldada oma kaaslase emotsioone ning see aitab luua pinnast tulevikuks. Siirus on võti.

2. Ole täielikult aus ja läbipaistev

Kui oled juba korra usaldust murdnud, pead olema edaspidi täiesti läbinähtav ja aus. Sinu kaaslane küsitleb sind kõiges - suhtes, partneris, tunnete eheduses. Sulle võib tunduda, et ta läheb kõige selleg liiga kaugele, kuid sinu ülesanne on kõigele ausalt vastata. Olgu selleks paroolid, kontaktid, sõnumid või detailid sinu käikude kohta.

3. Ole pühendunud ja avatud vestlustele

Et saada üle usalduse petmisest, peavad mõlemad osapooled olema ausad oma tunnete osas. Ära väldi konflikte. Taolised vestlused on keerulised, kuid vajalikud, et tekiks usaldus.

4. Analüüsi end

Oluline on analüüsida, miks sa petsid. Võta süü omaks ning mõtesta juhtunu enda jaoks. Kui jõuad asja põhjusteni, on väiksem tõenäosus, et seda uuesti teed. «Ma ütlesin, et palun vabandust,» pole piisav asi, mida oma kaaslasele öelda.

5. Küsi abi, mida su kaaslane võib vajada

Kui sina või partner soovib otsida välist abi, tehke seda. Suhte paranemine ei juhtu üleöö ninig terapeut võib aidata teil kiiremini vajalike järeldusteni jõuda.