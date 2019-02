Ole oma naha vastu hea: 6 ainet, mida nahahooldustoodetes vältida

Parabeenid on sünteetilised säilitusained, mida kasutatakse, et vältida kosmeetikatoodetes bakterite levimist ja kindlustada nende pikem eluiga. Kõige rohkem leiab toodetest butüül-, etüül-, metüül-, isobutüül- ja propüülparabeene. Parabeenid suudavad läbida nahabarjääri ja võivad mõjutada meie hormoonide tootlikkust.

Sulfaadid, peamiselt Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ja Sodium Laureth Sulfate (SLES) on tõhusad rasvade eemaldajad ja vahutajad, mistõttu võib neid enamasti leida šampoonidest, dušigeelidest ja teistest pesuainetest. Sulfaadid pesevad nahalt maha loomuliku kaitsekihi, mis võib põhjustada kuivust, ärritust ja tundlikkust.

Ftalaate leidub näiteks parfüümides, et aidata neil pikemalt peal püsida. Samuti võib neid leida näiteks küüne- ja juukselakkidest. Nad imenduvad kiiresti ja häirivad hormoonide tasakaalu. Mõned uuringud seostavad ftalaate ka rinnavähiga.

PEG ühendid, mille järele on tavaliselt lisatud erinevad numbrid, on kahjulikud abiained, mis muudavad naha ja juuksed siledamaks, kuid ei lase nahal normaalselt hingata. PEG ühendid sisaldavad tihti etüleenoksiidi, mis on tuntud oma kantserogeense toime poolest.