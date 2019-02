Need on parimad trennijärgsed snäkid

Uuringud on näidanud, et umbes 15 minutit pärast treeningu lõppu söömine on parem, kui söömine tund aega pärast trenni lõpetamist. Kiire suutäis aitab kehal kiiremini taastuda ja lihaseid ehitada. Siin on parimad trennijärgsed snäkid.