3 märki, et oled suhtes õnnetu

Iseseisvus suhtes on hea asi, kuid kui üksinda olemine tundub parem kaaslasega koos olemisest, ei ole sa suhtes ilmselt kuigi õnnelik. Ilmselt planeerid sa tegevusi kõigi teistega, aga mitte oma partneriga.

Kasvav distants võib olla probleem. Kui oled seda täheldanud, oleks aeg rääkida kaaslasega, mida te tunnete. Mõningane distants on parandatav, kui mõlemad seda soovivad. Avatud jutuajamised kaasaga on olulised.

Avastad, et teised inimesed teevad su endiselt õnnelikuks

Kui tunned, et kodus kaaslasega oled õnnetu, kuid teiste inimeste läheduses tunned end õnnelikult, ei räägi see su suhte kohta kuigi palju head. Naudid teistega suhtlemist rohkem kui enda kaaslasega, kuna nad toovad esile sinus parema enesetunde ja rõõmsama tuju. Sel juhul on aeg taas heita pilk enda suhtele.