10 levinud klišeed, mis filmides ja seriaalides elukutseid valesti näitavad

Insider vahendab Redditi kasutajate kommentaare teemal, kuidas Hollywood teatud elukutsete puhul stereotüüpe kasutab.

1. Kõik baarimuusikud ei ole depressioonis

«Ma olen baarimuusik. Me ei ole kõik depressioonis ega looda, et suure plaadifirma agent meid otsima tuleb. Mõned meist naudivad baarides mängimist.»

2. Advokaadid ei karju kohtus tunnistajate peale

«Advokaat olemine tähendab kolme kuud paberitööd ning informatsiooni kogumist ja ühte päeva kohtuprotsessi, ning me ei karju tunnistajate peale, ega püüa neid häbistada. Kui ma käituksin nii nagu filmides, eemaldataks mind päris kiiresti.»

3. Baarmenid ei kuula päev otsa klientide muresid

«Baarmenid ei veeda tervet oma vahetust baariletti pühkides või klaase poleerides.»

«Baarmenid ei istu ega kuula päev otsa inimeste muresid, kuigi mõnikord tuleb seda ette.»

4. Vetelpäästjad ei satu igapäevaselt vette

«Vetelpäästjana ei hüppa me igapäevaselt vette ega tee elustamist. Meie töö on nende asjade ennetamine. Üldiselt karjume me palju, räägime reeglitest ja tegeleme ninaverejooksudega. Pealegi on elustamine filmides enamasti vale. Sa ei päästa kedagi, kui õpid elustamist filmidest.»

5. Ajakirjandus ei tähenda kohtumisi pimedates garaažides

«Ajakirjandus tähendab palju vähem kohtumisi pimedates garaažides ja palju rohkem helistamist kontorilaua tagant, ning kinnituse ootamist, et saaksid lood avalikustada.»

6. Restoranide köögid ei rahulikud

«Ma pean ütlema, et ei ole kunagi näinud kööki, mida oleks õigesti kujutatud. Tegelikult on inimesed vaevu rahulikud, tihti karjuvad üksteise peale üle köögi. See on stressirohke keskkond, kus proovitakse kokata ja seda teha hästi. Suhtlemine on väga raske. Mitte keegi peale ettekandjate ei hooli oma välimusest. Kui oled näinud Gordon Ramsay köögisaateid, on sul päris hea ettekujutus, milline see elu päriselt on. Samuti ei peeta tähendusrikkaid vestlusi. Tavaliselt on need naljad ja solvangud.»

7. Kunstigaleriide töötajad ei räägi päevad läbi kunstist

«Me ei kanna kõrgeid kontsi ja ei kõnni galeriis ringi inimestega kunstist rääkides. Pigem veedame kogu oma aja toetuste taotlusi esitades ja proovides raha teenida, et suudaksime kulusid katta, inimeste järelt koristada ja raamatupidamisega tegeleda. Samal ajal tegeleme ka kunstnikega, kes arvavad, et nad on kuum kaup, kuigi tegelikult on nende tööd ülehinnatud.»

8. Arste ja õdesid kujutatakse kohutavalt

«Enamik asju, mida arstid teleseriaalides teevad, delegeeritakse tegelikult õdedele. Erinevalt filmidest tegutsevad arstid oma osakondades. Seksi jaoks on väga vähe või peaaegu polegi aega. Ja jumala pärast, elustamist ei tehta, kui monitoril on sirge joon.»

9. Kirjanikud ei ole lohakad

«Kirjanikke näidatakse alati kui organiseerimata, purjus või reaalsusest väljaspool olevaid inimesi. Tegelikult tähendab see palju tööd, mida tehakse päevatöö kõrvalt, et toit lauale saada. Kui sa oleksid kogu aeg purjus, ei saaks sa kirjutamisega kunagi valmis. Sa võid küll mustandi niimoodi valmis teha, aga on võimatu seda purjus olles toimetada. Ja mõned meist ei joo või suitseta üldse.»

