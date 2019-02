Ema ahastuses: laps on nii tihti haige, et lasteaeda ei jõuagi!

Laps on siiani elanud kodus. Tal on olnud oma elurütm, turvaline ümbrus, rutiin ja kindlad inimesed, kellega kokku puutub. Lasteaias on lapse vaatenurgast kõik pea peale keeratud. Emmet pole, mänguasju peab jagama teistega, puudub oma nurk, kus rahulikult omaette olla. Suur infotulv, uued kogemused, uus päevakava ja «ainukesest erilisest» saab «üks keskmine paljudest» (mõeldud siis vahet jagamatu ema tähelepanu ja kasvataja jagatud tähelepanu vahel). See tekitab stressi ja väsitab last. Talle võib tõesti lasteaias meeldida, kuid väsitav on see kõik ikkagi. See omakorda mõjutab immuunsüsteemi. Lisada siia eri kodudest kaasa toodud haigusetekitajad ja haigused ongi kerged tulema.