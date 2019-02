Naised jagavad oma isadelt saadud suhtenõu

Tee aega

Ühel õhtul olin töönädalast eriti väsinud ja isa küsis, kas oleme mehega hiljuti väljas käinud. Hakkasin mõtema, et tegelikult pole me juba mitu nädalat üksteisele aega suutnud leida. Ta ütles, et aega tuleb teha. Pange isiklik aeg kalendrisse ning te ei kahetse seda.

Ära nori sõnumi teel tüli

Hakkasin isa ees enda kihlatule sõnumit saatma ning ta nägi, et ma olen pahane.Ta küsis, et ega ma ometi telefoni teel ei hakka asju lahendama, sest need asjad ei lähe kunagi nii nagu soovid. Mõistsin, et tal on õigus ja käitun lapsikult. Kui mul on kiusatus sõnumi teel mõnd tüli lahendada, tuletan isa nõu ikka meelde.

Ainult armastusest ei piisa

Ma kahtlesin selles, kas abielluda mehega, kellega olime mõned aastad väljas käinud. Rääkisin isale, et meie arvamused põrkuvad üha rohkem ja rohkem. Küsisin, et armastan teda ja armastus on ju kõik, mida vaja. Isa ütles selle peale, et armastusest üksi ei piisa. See, et sa kedagi armastad, ei tähenda, et peaksid temaga kogu ülejäänud elu veetma.

Sa võid keset tüli kõrvale astuda

Mäletan, et kuulsin kunagi oma vanemaid tülitsemas. Ma ei tea, mille üle nad tülitsesid, kuid see aina kasvas. Ühel hetkel käis uks ja kõik jäi vaikseks. Alla minnes oli mu isa läinud ja ema pani rahulikult asju kappidesse. Muretsesin, et isa läkski minema. Kui isa tunni pärast tagasi tuli, küsisin, miks ta ära läks. Isa sõnus, et osade arvates ei tohiks poole tüli pealt minema kõndida, kuid tema arvab teisiti. Kui tunned, et hakkad emotsioonide käigus ütlema midagi, mida hiljem kahetseks, mine tuuluta end. Kasutan seda nõuannet ka oma abielus.

Ära võta ühtegi minutit iseenesest mõistetavana

Kui mu ema suri, ütles mu isa, et elus ei tohi ühtegi minutit iseenesest mõistetavana võtta. Ma polnu abielus, kuid nüüd kihlatud olles, mõtlen ma sellele tihti. Ilmselt hakkas isa mõtlema kogu sellele ajale, mil ta oli tööl või mujal. Tema seda aega tagasi ei saa, aga ta ei tahtnud, et mina hiljem kahetseks.