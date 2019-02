5 sõbratüüpi, kes aitavad sul saada parimaks versiooniks iseendast

Kaassõitja

Kaassõitja on inimene, kes jagab sinuga sarnaseid väljakutseid, isegi, kui te pole keskendunud samale tööle või eesmärgile. «Nad on inimesed, kes töötavad sinuga sarnaste eesmärkide nimel, läbides sarnaseid protsesse, kogedes sarnaseid muresid ja tööd,» sõnab Fields. Seda tüüpi sõber on oluline, sest te mõistate üksteist ja saate omavahel muresid jagada.

Kaasaelaja

Seda tüüpi sõber elab sulle kaasa ja on alati abiks, kui su enesekindlus vajab turgutamist. «Nende peamine töö on sind kõrgemale tõsta ja rõõmustada, kui sul on raske,» selgitab Fields. Nad on sõbrad, kes usuvad sinusse igal sammul. Kui sa pole keskkoolist alates jooksmas käinud ja otsustad nüüd maratonil osaleda, seisavad nad toetava plakatiga finišis.

Raamatupidaja

Raamatupidajast sõber ei loe su raha, aga hoiab sind mõistlikuna. Kui oled lubanud sel aastal töökohta vahetada, on just tema see, kes sinult uurib, kui kaugel oma lubadustega oled. Ta on karmi armastusega sõber, aga hoiab sind järjel.

Mentor

Parim mentor on inimene, kes on juba kogenud sarnaseid asju, mida sina hetkel läbi elad, või keegi, kes on inimesi varemgi edukalt suunanud. Mentorist sõber võib olla sinust vanem, aga ei pea. Küll aga peaks ta olema kogenum. Mentorist sõber pakub sulle elutarkust ja aitab kindlaks teha, et liigud endale soovitud suunas.

Sisering

Need on sõbrad, kellega võid minna brunchile uneriietes ja pohmellis, aga nad ei mõista sind hukka. Nende elus võivad toimuda hoopis teistsugused asjad, aga ometi kuulute te kokku. Ükskõik, mis toimub, nendega saad sa olla sina ise.