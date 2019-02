Kui kiiresti pärast külmetust võib trenni naasta?

Isegi, kui tunned end pärast haigust juba hästi, ole veendunud, et su keha on valmis. Selleks on ekspertidel jagada nipp. Kui külmetusnähud on kaelast üleval pool (näiteks nohu, vesised silmad), võid mõõdukalt treenida. Kui sind kimbutavad mured kaelast allpool (näiteks lihasvalu, köha, kõhuhädad), peaksid end enne terveks ravima, vahendab DailyMail.