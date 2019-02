Tampooni seest terava konksu leidnud naine: ma olin täiesti šokeeritud!

«Ma ei saanud isegi enne aru, mis see on, kuni ma selle lahti kakkusin ja konks välja tuli,» tunnistas ta väljaandele WVEC. «Ma olin täiesti šokeeritud, et tampoonist turritas konks välja.»

Konks petus Playtex Simply Gentle Glide tampooni sees. Grant avaldas oma leiust Facebookis paar pilti, et teisi naisi hoiatada. Seejärel võttis ta ühendust ettevõttega Edgewell Personal Care, tegu on Ameerikas ühe populaarseima tampoonitootjaga.

Vastuseks sai ta tootjalt vabandava kirja, milles paluti pakk neile saata ning lubati hüvitada ostule kulunud seitse dollarit. See vastus aga naist ei rahuldanud. «See oli minu meelest täiesti vastuvõetamatu,» ütles ta. «See jättis mulje, et nad ei võtnud seda üldse tõsiselt. Ma oleks võinud ohtlikult viga saada.»

Kui Yahoo News ettevõttelt juhtunu kohta lähemalt päris, vastati, et nad ootavad kliendilt toote tagastamist, et saaks olukorda täpsemalt hinnata. «Seni ei ole ühtegi sarnast kaebust ette tulnud ja Playtexi tampoonid on ohutud, kui neid kasutatakse vastavalt juhendile,» vastas tootja ja kinnitas, et toodete kvaliteet on neile ülimalt tähtis.