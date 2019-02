6 toimivat võtet, kuidas kodukontor enda kasuks tööle panna

Õnneks on mitmeid hästi toimivaid nõkse, mille abil saad kodukontoris oma produktiivsust kõrgel hoida, kirjutab Üllar Tammiste bangalo-aiamajasid müüvast ettevõttest Nordic Bungalow.

Sea sisse kindel tööaeg

Pane paika täpne aeg, millal tegeled tööasjadega, millal koduteemadega. Vastasel juhul on kõik üks ähmane segapuder rööprähklemisest, mis uuringute kohaselt efektiivsusele kaasa ei aita.

Siia alla kuulub ka sotsiaalmeedia kasutamine või e-mailide lugemine – kontrolli neid kindlal kellaajal, mitte kogu aeg. Iseendaga ajalise ja sisulise plaani osas kokkuleppe sõlmimine distsiplineerib ja tagab kokkuvõttes edukama päeva.

Pane selga tööriided

Kodukontoris tööriiete kandmine võib tunduda jabura ettevõtmisena, sest kes sind ikka näeb või keda huvitab. Või siiski? Pidžaamas laua taha loivamine ja sealt sama targalt õhtul lahkumine on mugav, kuid jätab sind pooleldi puhkerolli.

Töövormi ümberkehastumine on aga ajule väike petekas – see annab justkui alateadliku käsu end töölainele lülitada. Õigesti valitud riietusel on fenomenaalne oskus tõsta meie enesekindlust ja energiataset.

Eemalda segajad

Väldi teadlikult kõiki koduseid sabotööre, mis võivad keskendumisele kaikaid kodarasse visata. Telekas võiks olla kinni ja kodused toimetused oodaku rahulikult oma aega.

Töötegemine võistleb muuhulgas ka külmkapiga: miks peaksin ma tegelema järjekordse e-kirjaga, kui saaksin samal ajal maitsvaid võileibu teha?

PS! Igasugune kokkamine käib muide esimese punkti alla: pane paika kindel aeg, mil kõhutäidet otsima lähed. Erinevate tegevuste vahel hüplemine jätab küll mulje tohutu tegusast päevast, kuid see on vaid illusioon. Õhtuks oled võhmal, kuid töötulemustega eriliselt kiidelda ei saa.

Tee ühest toast kontor

Kodukontoris peaks olema töö tegemiseks üks kindel koht. Vahelduv diivan-köök-voodi-kontorilaud suunal töötamine on küll vaheldusrikas, kuid ühel hetkel on töö ja eraelu niivõrd segamini, et ka vabal hetkel trügivad töömõtted pähe ning puhkamisest ei tule kokkuvõttes midagi välja.

Kui on võimalik, tasub kontori tarbeks eraldada lausa terve tuba. Spetsiaalne kontoriruum on suurepärane lahendus mõtete fokusseerimiseks ja segajate vältimiseks. See on alati ootevalmis ning tööd saab rahumeeli jätkata sealt, kus see pooleli jäi. Ka töörollilt kodustele tegevustele ümberlülitamine on selle lahenduse korral palju lihtsam.

Vii kontoriruum üldse majast välja

Kui elad oma majas ning sul on aias ruumi, saad sinna püsti panna pisikese lisamaja ja seda väga mõistliku hinna eest. Väike lisahoone sobib ideaalselt minibürooks, aga mitte ainult. Võid seda kasutada ka grillimiseks ja panipaigaks.

Aina enam kogub populaarsust see, et õuemajake ei täida ainult kuuri või garaaži funktsiooni, vaid seal on võimalik ka tööd teha, aega veeta või külalistele öömaja pakkuda. Muul ajal võid seda isegi Airbnb kaudu välja rentida.

Muuda töövõtteid

Kodukontor ei tähenda alati arvutis töötamist. Väga hea töövõte inspiratsiooni kogumiseks ja asjaajamiseks on jalutamine: räägi kõndides telefoniga ja kogu niisama mõtteid – ideaalne viis pea klaariks saada, kui juhtud elama metsatuka või pargi läheduses. Kui sa kõndida ei soovi, võid kliendi või partneriga telefonitsi ka püstijala-nõupidamisi pidada.

Töö iseloomust sõltuvalt võivad mõttetööd soosida ka pliiatsiga paberile kirjutamine, raamatute/ajakirjade sirvimine või lihtsalt laua ääres istudes mõtete kogumine. Kodukontor on paindlik keskkond – kasuta selle eeliseid nutikalt.