5 asja, mida saad kaalulangetamise nimel õhtuti teha

Pikaajaline või krooniline stress mõjub tervisele halvasti ja saboteerib ka kaalulangetusplaane. Ühelt poolt tekib stressi mõjul tahtmine süüa rohkem nn lohutustoitusid, teiselt poolt mõjutab see ka seedimist, tuju ja südame tervist.

Hello Healthy jagab nippe, kuidas juba õhtul järgmiseks päevaks valmistuda, et säästa nii aega kui energiat ja vähendada ärevust.

Tee hommikusöök valmis

Kui sul läheb hommikuti tihti peale nii kiireks, et jätad hommikusöögi vahele või sööd midagi suvalist (ja sageli ka ebatervislikku), siis tee juba õhtul söök valmis või pooleldi valmis. Kui tahad tööle minekuks tee peale smuuti kaasa teha, võid õhtul koostisosad valmis panna või kogu smuuti valmis teha. Ka kaeraahelvestest saab kiiremini putru teha, kui paned õhtul helbed likku.

Paki järgmise päeva suupisted ja lõuna omale valmis

Kui oled plaaninud kaalust maha võtta, oled ilmselt välja arvestanud, kui palju kaloreid on sul teatud söögikordadeks ette nähtud. Tänu sellele on sul ka võimalus omale söögid varem valmis teha ja suletavatesse karbikestesse panna, et täpselt paras portsjon oleks kohe võtta. Kui ei, saad omale lõuna kokku panna ka õhtusöögi jääkidest. Nii säästad aega ja raha ning väldid halbu valikuid.

Mõtle läbi, mida sa jood

Jood sa kohvi, teed või vett, igal juhul on oluline, et sul ei tekiks vedelikupuudust. Kui teed hommikul kuuma jooki, siis pane selleks kõik vajalikud asjad juba õhtul valmis, nii et hommikul jääb üle vaid masina nuppu vajutada. Vala omale vesi pudelisse ja pane külmikusse, et saaksid selle hommikul kaasa võtta.

Hoia voodi kõrval päevikut

Päeviku pidamine on nagu teraapia. See aitab sul oma mõtteid korrastada, et jääksid paremini magama. Lisaks on hea, kui saad oma eesmärke läbi kirjutamise visualiseerida või panna kirja lühiajalisi eesmärke, mille täitmine on jõukohane.

Mediteeri