Need olid 1919. aasta populaarseimad lapsenimed

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Siin on lapsenimed, mis olid Ameerikas kõige populaarsemad sajand tagasi. Hoolimata sellest, et trendid tulevad ja lähevad, võib leida mitu nime, mis tänapäevalgi laialdaselt levinud on.
Tüdrukud:
1. Mary
2. Helen
3. Dorothy
4. Margaret
5. Ruth
6. Mildred
7. Virginia
8. Elizabeth
9. Frances
10. Anna
11. Evelyn
12. Marie
13. Alice
14. Florence
15. Betty
16. Irene
17. Lillian
18. Doris
19. Rose
20. Louise
21. Gladys
22. Edna
23. Catherine
24. Ruby
25. Martha
Poisid:
1. John
2. William
3. James
4. Robert
5. Charles
6. George
7. Joseph
8. Edward
9. Frank
10. Thomas
11. Walter
12. Richard
13. Harold
14. Raymond
15. Paul
16. Henry
17. Donald
18. Albert
19. Arthur
20. Harry
21. Jack
22. Ralph
23. Willie
24. Howard
25. Clarence
Allikas: HuffPost