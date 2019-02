Pereterapeut: kuidas lapsi vabandust paluma õpetada?

Kui andeks palumine esitatakse nõudmisena, siis on vähetõenäoline, et see tuleks südamest, oleks hooliv teise kannatustest ja tunnetest. On leitud, et andeks palumine ja andeks saamise sügavam sisu on mõistetav alles 6–7-aastastele. See eeldab piisavalt arenenud empaatiavõimet – suutlikkust kujutleda ja mõista, mida teine kogeb ja tunneb. On eakohane olla veel 5-aastaselt egotsentriline. Loomulikult ei tähenda see, et empaatiat ei saaks arendada juba varajasest lapseeast. Otse vastupidi, alustada tuleb juba lapse sünnist. Empaatia arenguks vajab laps eelkõige empaatia kogemust oma vanematelt, nende reageerimist tema vajadustele, elamuste ja tunnetele kaasaelamist, võimalust oma emotsioone turvaliselt väljendada. Samuti kogemust, et kõik tunded on lubatud ja ka ümbritsevatel inimestel on palju erinevaid tundeväljendusi ning need ei ole ohtlikud, vaid on suhete loomulik osa. Mis peamine, mistahes tunnete kogemine ja ka eksimused ning pahandused ei kahjusta hoolivust ja kiindumussuhet.