Lihtsast Pärnu kaluri naisest sai väidetav maffiapealik

«Mina käsin, poon ja lasen Pärnumaa kalamehi,» ütleb iroonilisel toonil Veronica Leibur. Tema abikaasa Kairo Sutt on käinud merel kala püüdmas 23 aastat. Keskkonnainspektsioon on veendunud, et Sutt on tahtlikult ja korduvalt püüdnud kala ebaseaduslikult. Selle teo eest on ta pandud ka vangi. Ka tema abikaasa Veronica oli 28 päeva arestimajas, sest inspektsioon kahtlustas, et naine on kuritegeliku kalapüügi organisatsiooni võtmeisik. Abielupaar peab süüdistusi absurdseteks, väites, et inspektsioon kiusab neid. Esimeste kaluritena on nad läinud kohtuni välja, et oma õigusi kaitsta.