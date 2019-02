Suurimad vead, mida kodus juuste värvimisel tehakse

Kodus värvides on värvivalikul suuremad piirangud, kuna saad valida suures osas vaid nende vahel, mis karpidesse pandud. Stilisti Tabitha Mitchelli sõnul on üks suurimaid vigasid, et eeldatakse pakendil oleva pildiga täpselt samasugust tulemust. Iga inimese juus on erinev ning täpselt sama värv võib jääda pisut erinev.