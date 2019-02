Täna algab Hiina kalendri järgi uus aasta – kollase Maasea aasta. See on sodiaagiloomadest kaheteistkümnes ning legendi järgi jäi ta keisri vastuvõtule hiljaks, kuna magas sisse. Just loomade saabumise järjekorras aga sodiaagimärgid jutu kohaselt reastatud said.