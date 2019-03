Millistes Tallinna lasteaedades tehti algust mahetoiduga?

«Pilootprojektis osaleb küll viis lasteaeda, kuid laiem eesmärk on ikkagi see, et linna kõigi koolide ja lasteaedade lapsed saaksid süüa toitu, milles ei leidu põllumajandusmürkide jääke ega kahjulikke, sünteetilisi aineid. Toit peab olema tervislik ja toidu kasvatamine ei tohi keskkonnale kahju tekitada, nagu see enamasti praegu teeb,» ütles projekti algataja, Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Osaliselt mahetoorainest valmistatud toitu pakutakse viies Tallinna lasteaias: Lastead Sinilill, Mutionu Lasteaed, Magdaleena Lasteaed, Arbu Lasteaed ja Lasteaed Naeratus.

Projekti sihiks ei ole vaid mahetoidu pakkumine, vaid kvaliteetne, täisväärtuslik ja maitsev toit. Mahetoidule üleminek ei tähenda pelgalt tooraine väljavahetamist, muuta tuleb ka mõtteviisi ja igapäevaseid harjumusi.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinn alati toetanud rohelist mõtlemist haridusvaldkonnas. «Meile pakub see pilootprojekt suurt huvi. Loodetavasti saame konstateerida, et lasteaialastele on võimalik pakkuda mahedat toitu, mis ei ole intensiivpõllumajandusest pärit toorainest valmistatud toidust oluliselt kallim. Kaalume kindlasti võimalust tulevikus laiendada selles projektis osalevate lasteaedade arvu,» ütles Belobrovtsev.

Osalevate lasteaedade personalile ja kokkadele, samuti lastele ja lastevanematele on plaanis korraldada mitmeid mahepõllumajanduse-teemalisi kaasavaid ning harivaid üritusi. Mahetoorainest toidu valmistamisel saavad kaasa lüüa ka lapsed ise.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova selgitas, et kuna lasteaedade ja koolide toitlustust korraldatakse vähemalt kahel erineval moel, tuleb leida paindlikud võimalused kõikidele lasteasutustele: «Elanike huvi tervisliku mahetoidu vastu on suur ja vajalik on alustada just sellest, et lapsed saaksid süüa puhast toitu. Puhta toidu kättesaadavusse peaks senisest tunduvalt enam panustama ka riik, näiteks maksusoodustuste abil,» lisas Izmailova.