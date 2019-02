Kasulikud äpid: laste liikumisrõõmu saab edendada ka virtuaalmaailma kaudu

Teame, et liikumine on lastele üks olulisemaid tegevusi kasvamise juures, kuid kõik, mida virtuaalmaailm pakub, tundub olevat sellega vastuolus. Telesaated, rakendused, mänguseadmed muutuvad iga aastaga aina atraktiivsemaks ja isegi kõige rangem vanem ei suuda selle laviiniga võitlema.

Fakt on see, et aega enam tagasi keerata ei saa ning nutipõlvkond on sündinud. Ent on võimalik leida tasakaal, mis sobib kõige paremini meie lapsele, ning seadma piirid. Lapsi tehnoloogiast eemale hoida võib-olla ei saa, aga kui seda otstarbekalt kasutada, siis võiks see pakkuda ohutut ja lihtsat viisi laste tervisesse investeerimiseks. Hiljutise uuringu kohaselt olid näiteks spordirakenduste kasutajad palju aktiivsemad võrreldes mittekasutajatega ning nende kehamassiindeks oli väiksem.

Mõelge, kui palju aega teie laps praegu arvutiekraani ees viibides kulutab, ja küsige endalt, kas tunneksite ennast paremini, kui nad mängiksid mängu, mille eesmärk on õppida ja liikuda. Peab meeles pidama, et kõige meeldivam ja tõhusam variant lapse jaoks oleks kindlasti see, kui lapsevanem mängiks neid mänge koos temaga.

Siin on rida rakendusi, mis aitavad lapsed liikuma saada?

Just Dance

Seda saab mängida nii Sony Playstationi kui ka Wii mängukonsooliga. Mängu üldine põhimõte on lihtne. Kaasakiskuv muusika ja värvimäng on tantsupõrandale kutsunud nii noori kui vanemaealisi. Ekraanile kuvatakse loo taktis õiged tantsuliigutused ning süsteem analüüsib liigutuste korrektsust, rütmis püsimist ja muid detaile, andes selle eest lisapunkte ning avades järk-järgult uusi, veelgi kaasakiskuvamaid tantsulugusid.

Pokémon GO

Pokémon Go toob Nintendo tuntud mängu pärismaailma: ringi joostakse päris tänavatel vastavalt mängus kuvatud tänavakaardile ja mobiiliekraanile saab kuvada täiendatud reaalsuse pildi, kus kaamera kaudu paistvasse ümbrusse on istutatud mängutegelased ja üleskorjamist vajavad asjad. Hoiatatakse, et Pokémon God ei tohi mängida autoroolis, rulaga või rattaga sõites. Mäng on laste seas väga populaarne ja seetõttu on mõistlik olla nii mängu enda kui ka sellest tulenevate ohtudega kursis. Parim lahendus on lapsega läbi arutada situatsioonid, mis võivad ohtlikuks osutuda, ning üheskoos välja mõelda, kuidas ohte vältida.

Vanus: 9+

Kättesaadavus: iOS ja Android

Hind: tasuta

7 minute workouts with lazy monster

Rakenduse on loodud lastele, kes soovivad treenida koos lõbusa animeeritud tegelasega. Harjutused on lihtsad ja jõukohased ka väiksematele lastele. Ühe harjutustee seeria pikkus on ainult seitse minutit.

Vanus: 4+

Kättesaadavus: iOS ja Android

Hind: tasuta

Sworkit Kids – Fitness

Sworkit Kids muudab treeningu ja mängu koos lõbusaks ajaviiteks. Harjutused nõuavad jõudu, paindlikkust ja tasakaalu. Rakendus juhendab kasutajaid harjutuste ja intervalltreeninguteni, mis on lastepärased ja huvitavad. Rakenduses on võimalik ennast proovile panna mitmesuguste ülesannetega, näiteks kui kaua saad ühe jalaga hüpata.

Vanus: 4+

Kättesaadavus: iOS ja Android