Gisele Bündchen pihtis, mis tunded teda valdasid, kui tema mees teise naisega lapse sai

«Ma tundsin, et minu elu oli pea peale pööratud. On ütlematagi selge, et see ei olnud lihtne aeg. Aga see oli ka aeg, tänu millele ma nii palju kasvasin,» kirjutas Bündchen oma memuaarides, mainimata kordagi Moynahani nime.

Mõne aja pärast jätkas Gisele Bündchen modellitööga ning õppis tööotsi valima, et end mitte üle koormata. «Kui Tomil on suur mäng, või Bennyl on koolis etendus, või on Jack nädalavahetusel meil, või on Vivil paha köha,» tunnistas ta, «Mis iganes põhjus seal on, aga planeerimisest ei ole alati kasu… Minu pere on kõige olulisem.»