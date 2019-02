Mida arvestada kirikliku abielutseremoonia planeerimisel?

Kirikliku pulma puhul on üht-teist, millega vaja arvestada. Kui ilmaliku laulatuse puhul on pruutpaaril vabadus kujundada kõik alates tekstist lõpetades muusika, stiili ja käitumisnormideni, siis kirikul on teatud piirangud, millega tuleks arvestada.

Fotograafil võivad olla piirangud

Osadel kirikutel võivad olla fotograafide jaoks reeglid. Need võivad hõlmata välgu kasutamist, teatavaid liikumispiiranguid. Hea, kui fotograaf saaks enne tseremooniat suhelda kirikuga, et olla kindel, et keset pidulikku hetke fotograaf kiriku reegleid ei rikuks.

Muusikalised piirangud

On kirikuid, mis eeldavad, et pruutpaar kasutab kirikus olemasolevaid vahendeid tseremoonia läbiviimisel. Kui soovid palgata eraldi muusikut, konsulteeri kindlasti kirikuga. Kokku tasuks leppida ka selles, mis lugusid soovid kuulda.

Piirangud tseremoonia kujundamisel

Ilmselt hakkab paar mingil hetkel mõtlema, mis järjekorras inimesed sisse kõnnivad ja kus seisavad. Kirikus võib olla oht, et sellised asjad on juba teie eest paika pandud. Hea on küsida kohtumisel kirikuga võimalikult palju küsimusi. Nii säästad end hiljem segadusest ja lisatööst.

Pühad ja tähtpäevad

Erinevad tähtpäevad võivad mõjutada kiriku saadavust. Uuri aegsasti, kas teie soovitud kuupäev on kiriku kalendris vaba.

Paberid

Olenevalt kirikust vajad ilmselt rohkem pabereid abiellumiseks kui ilmaliku laulatuse puhul. Ole kindel, mida täpselt kirik teilt vajab. Selleks võib olla ristimistunnistus, leeritunnistus ja nii edasi.