9 fakti sarimõrvar Ted Bundyst, mis ei lase sul öösel magada

3. Ted Bundy vanaema ja vanaisa olid pühendunud usklikud ja tundsid piinlikkust oma tütre Louise'i abieluvälise lapse tõttu. Perekonna häbist päästmiseks teesklesid Bundy vanaema ja vanaisa, et nende lapselaps Ted on orbudekodust lapsendatud ja nemad on vanemad. Väike Bundy kasvas üles teadmisega, et Louis on tema õde, mitte ema. Lõpuks sai Ted tõe teada.