Nippe, kuidas külma ilmaga jooksmine endale talutavamaks teha

Greatist uuris ekspertidelt, millega peab talvel joostes arvestama, et jooks oleks mõnus ja tervis jääks korda.

Riietu kihiliselt

Suvel on jooksuriiete valik laiem ja kui eksida, siis ei ole sel väga ebameeldivaid tagajärgi. Talvel tuleks aga jooksmiseks kindlasti kanda spetsiaalseid talvespordi riideid. Kõige paremad on õhukesed ja naha ligi hoidvad niiskusthülgavast materjalist riided, mida saab kanda üksteise peal. Nii ei jää higi nahale ja keha kuivab kiiremini. Sõltuvalt temperatuurist saad panna nii mitu kihti riideid selga, nagu on vaja. Kihiline riietus hoiab paremini sooja ja seda saab vastavalt enesetundele kergemini reguleerida. Kindlasti peaks pealmised riided olema tuule- ja veekindlad.

Ära üle pinguta

Arvesta sellega, et alguses õue minnes peabki sul veidi külm olema. Esimesed paar kilomeetrit võid tunda, et sul on jahe, ja kuigi see kõlab ebamugavalt, siis tegelikult läheb pärast soojaks jooksmist enesetunne paremaks ja liigne riietus võib hakata sinu vastu töötama. Kui sul on juba õue minnes soe, hakkab peagi palav, sa hakkad higistama ja koju jõudes juba värised külmast.

Kata oma käed ja jalad kinni

Käte ja jalgade kaudu kaotab keha kiiresti soojust. Kindad on kohustuslikud, aga ka peapaela asemel võiks eelistada mütsi. Jalgade pärast väga palju ei peagi muretsema, sest joostes teevad nad põhitööd ning ei vaja nii palju katmist kui teised kehaosad, mis joostes suurt ei liigu. Sellegipoolest peaks sokid olema paksud, sest tossud väga soojust kinni ei hoia. Talvel sobivad jooksmiseks kõige paremini paksud matkasokid.

Jookse koos sõbraga

Kannatamine on koos ikka parem kui üksi. Lepi sõbraga kokku, et lähete pärast tööd jooksma ja nii on palju väiksem tõenäosus, et sa viimasel hetkel alt hüppaksid ja sooja toa kasuks otsustaksid. Kui motivatsioon kipub kaduma, pane end mõnele jooksuvõistlusele kirja. Nii püsib siht silme ees ja saate sõbraga teineteist rohkem jooksma innustada.

Mõtle, kui hästi sa end pärast tunned

Iga jooks on erinev ja mõned on eriti rasked. Kui hakkad lumisel jooksurajal oma eluvalikutes kahtlema ja igatsed diivanil peesitamist, siis tuleta endale meelde, kui hästi sa end pärast jooksmist tunned. Kui mõnus on tead, et sa oled ennast ületanud ja raske asjaga hakkama saanud! Ära võta jooksmist nagu kohustust, püüa seda näha nagu kingitust või raskelt välja teenitud preemiat.