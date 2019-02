5 märki, et su silmarõõm on naistemees

Pidevad kirjad silmarõõmult on alati toredad. Väikesed sõnumit ja tähelepanu on naiste jaoks eriti oodatud. Küll aga jälgi, kuidas muutub suhtluse kestvus enne ja pärast seda, kui kokku saate.

Kellel oleks midagi selle vastu, et saada komplimente? Ülimalt suursugused komplimendid aga võivad täita hoopis teist eesmärki - kiirendada teie suhte arengut. Naistemehed on sageli raskustes, et olla ühes suhtes rohkem kui kolm nädalat, kuna uue suhte sära on nende sõltuvus. Meenuta endale, et pikaajalisus ja stabiilsus peaks olema suhte eesmärk.