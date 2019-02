«Sadistiks» tembeldatud ema: naabrid lubasid mulle politsei ja lastekaitse kutsuda

Samas nendepoolne väide, et selline asi on iga päev hommikust õhtuni, on ilmselgelt üle pakutud. Meil ka vaiksemaid aegu, aga nende silmis on see kogu aeg, sest nad ju tulevad töölt see kell, kui meil kodus õhtune möll ja tagaajamine hakkab. Pole siis imestada, et nad seda jätkuvaks protsessiks peavad.»

Vastab Koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«Lapsed vajavad piire, sest piirid annavad neile turvatunde. Kui vanem ei suuda piire kehtestada, siis lapsed käituvad eriti väljakutsuvalt, et vanemaid tegutsema panna. Sest lapsega toimetulek on lapse jaoks turvalisuse garantii, et kui vanem juba minuga toime tuleb, siis suudab ta mind kaitsta ükskõik mille eest. Loomulikult ei tee lapsed selliseid asju teadlikult, kuid selline käitumine tekib intuitiivselt, alateadlikult. Järelikult pange piire. Hea raamat alustuseks on J.-U. Rogge «Lapsed vajavad piire, vanemad seavad piire» ja muidugi ka Gordoni raamatud nagu «Tark lapsevanem» jt.

Kirjutate, et lapsed ei kuula ja jooksevad, müravad. Kirjast sain aru, et peres on ka isa olemas, kas tema ka ei suuda lapsi veidigi ohjata või pole teda eriti kodus? Kahekesi oleks ehk lihtsam, sest nüüd tuleb vana harjumus, suur ja piirideta möll, uuega asendada. Ja iga vana harjumuse muutmine on raskem kui uue õppimine. Harjutamiseks läheb nii 1500 ja rohkem korda ehk teisisõnu, uue käitumise kujundamine võtab aega ja nõuab teilt suurt kannatust ja järjepidevust. Oluline on jääda endale kindlaks ja samal ajal ka rahulikuks. Kui midagi keelate, siis jälgige, et lapsed ka nii teeksid. Kui suusoojaks keelata, aga lasta neil ikka edasi möllata, siis saavad nad aru, et sel, mis räägitakse, pole mingit tähtsust ja seda ei maksagi tähele panna. Esimene asi, pange paika mingid reeglid, nt mis kellast enam ei jookse ja karju (leidke asendustegevus, mis on huvitav, kuid rahulik ja vaikne; paluge lastel anda ideid, et mida võiks teha, et oleks huvitav aga ka rahulik ja vaikne) ning hoolitsege, et neid järgitakse. Alati ja igasuguste eranditeta! Selged reeglid on osake turvatundest. Reeglite järgimine on lastele lihtsam, kui selgitate, milline mõju on nende käitumisel teile ja naabritele. Öelgegi, et olete mures, sest naabrid ei saa puhata ja kirjutavad kirja .... (kuhu?) ja kardate, et teil tuleb rahu rikkumise eest trahvi maksta jne. Ärge hirmutage, aga andke teada, milline mõju võib nende müramisel olla.

Ma ei saanud aru, kas olete kodus või tööl, kui suurem laps päeval lasteaias on ja kus ja kellega on väiksem. Kui olete kodus, siis on lihtsam teha päeval kodutööd ära nii, et saaks peale lasteaeda olla koos lastega väljas, et nad saaksid oma energiat seal kulutada. On küll pime aeg, aga ehk on teil mõni valgustatud koht, kus saab olla, kasvõi kelgutada. Ka õhtul kodus võiks midagi koos lastega ette võtta. Kui teha midagi koos lastega, siis on neil huvitav. Meisterdage, lugege juttu või mängige midagi. Seda annab hea tahtmise juures ju korraldada.

Arvan, et võiksite siiski ka psühholoogi juurest abi otsida ja kui võimalik, siis minna perekooli. Elavatele lastele on vaja lapsevanemaid, kes rahulikult, kuid kindlalt panevad piirid paika. Ärge lükake abi otsimist edasi. Mida varem alustate, seda parem teile, kui ka lastele.