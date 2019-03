Eesti tarbijad eelistavad Circle K kohvi

Värske uuringu kohaselt külastab Eesti kohvitarbijatest 45% kohvi kaasa ostmiseks just Circle K mugavuspoode ning viimase aasta jooksul kasvas Circle K-st kohvi ostjate arv 12%.

«Tarbijaküsitlused näitavad, et kohviarmastajate teadlikkus, aga ka nõudlikkus kasvavad: stabiilse kvaliteedi ja laitmatu maitse kõrval hindavad inimesed aina rohkem valiku mitmekesisust, sertifitseeritud kohviubade ning värske piima kasutamist kohvijookide valmistamisel,» kommenteeris Circle K Eesti ASi kaubandusdirektor Diana Veigel.

Värske piima olulisust rõhutavate tarbijate osakaal kasvas aastaga kolmandiku võrra. «Kasutame piimakohvide valmistamiseks värsket Alma piima, mis on parim vahustamiseks ja kohvile lisamiseks. Teadagi, on eestlane piimakohvi jooja, seega piima olulisust on raske ülehinnata,» lisas Diana Veigel.

Müügistatistika näitab, et Circle K mugavuspoodides müüdavatest kohvijookidest ligi 80% on erinevad piimakohvid. Maitseliidriteks on jätkuvalt tavaline piimakohv, cappuccino ja latte. Musta kohvi osakaal moodustab 11%.

Uueks trendiks on ka sertifitseeritud ubade olulisus — sertifitseeritud ubade kasutamist pooldavate tarbijate arv kasvas aastaga tervelt kahe kolmandiku võrra. «Meie kohvioad on toodetud õiglasel ja jätkusuutlikul viisil, millele on väljastatud ka vastav sertifikaat, ning klient hindab seda kõrgelt,» selgitas Veigel.