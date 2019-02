Uuring: poisslastele tuntakse rohkem kaasa kui tüdrukutele

Jaanuaris avaldati Journal of Pediatric Psychology'i ajakirjas uuring, kust selgus, et meeste ja naiste valutundlikkust hakatakse hindama erinevalt juba lapseeas.

Teadlased palusid 274 täiskasvanul vanuses 18 kuni 75 eluaastat vaadata videot, kus torgiti lapse sõrme, mille peale laps ärritus ja nutma hakkas, ning paluti skaalal nullist sajani hinnata, kui valus lapsel on. Null tähendas, et laps ei tunne üldse valu ja sada märkis tuntavat valu.

Üllatavalt selgus, et inimesed, kellele öeldi, et videos on tegemist poisslapsega, hindasid tema valutundlikkuseks keskmiselt 50,42 ja inimesed, kes teadsid, et tegemist on tüdrukuga, hindasid valutundlikkuseks 45,90.

Teadlased jõudsid järeldusele, et täiskasvanud inimesed suhtuvad poisslaste valusse tõsisemalt kui tüdrukute omasse. Uuringu autorid tõid esile ka fakti, et kui naised said teada, et tegemist on tüdruklapsega, ei võtnud nad lapse valu nii tõsiselt kui uuringus osalenud mehed.

Filosoof Kate Manne Cornelli Ülikoolist ei olnud tulemuste üle kuigi üllatunud. «Kuna naistel on suurem surve taluda valu paremini, ja kuna me oleme harjunud suhtuma meeste valusse tõsisemalt, on see loogiline, et naised nii arvavad,» ütles ta Washington Postile.