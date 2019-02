«Ma ütleksin, et meil on elamiseks ainult üks elu ja kui sa tahad järgneda oma südamele või unistustele, pead sa võtma riske, sa pead olema haavatav,» jagab mulle elutarkusi 72-aastane ameeriklanna, Barbara von Normann-Coleman, kellel saab tänavu Eestis elatud seitse aastat. Barbara teab, millest ta räägib. Eestisse kolis ta suure armastuse tõttu – saatus viis küpses eas abikaasa kaotanud naisterahva kokku eestlannaga ja edasine on juba ajalugu.