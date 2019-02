9 armastuse õppetundi, mida kõik emad peaksid oma tütardega jagama

1. Sa oled piisav

See on kõige olulisem lause, mida üks ema saab oma lapsele öelda. Uskumine, et sa oled piisav tähendab, et sind armastatakse sellisena, nagu sa oled. Sa ei pea ennast muutma, et olla armastatud. Räägi oma tütrele, et kui keegi üritab talle öelda vastupidist, ei ole see inimene teda väärt.

2. Selleks, et olla austatud, pead teisi austama

See ei käi ainult partneri kohta, vaid ka pereliikmete ja sõprade. Sa pead näitama austust, mida tahad, et sinu vastu näidatakse.

3. Suhtes ei tohiks ennast ära kaotada

Suhtesse minnes võib juhtuda, et kontakt iseendaga kipub kaduma. Ära lase oma ebakindlustel või suhtel takistada ennast olemast see, kes sa oled. Meenuta oma tütrele, et ta pööraks ka suhtes olles tähelepanu oma huvidele, oma sõpradele ja iseendale.

4. Su keha väärib naudinguid

Kui sina seda tütrele ei õpeta, siis kes seda tegema peaks? Sellest ei räägita piisavalt, aga meie kehad ei ole loodud partneritele mõnu pakkumiseks. Meie kehad on selleks, et saaksime erinevaid kogemusi täiel rinnal nautida. Kui su tütar on valmis, meenuta talle, et ta väärib kaitstud ja naudingurohkeid kogemusi.

5. Kuula, mida kaaslane räägib

Olles tähelepanelik, võib pääseda südamevalust. Räägi tütrele, et kui noormees, kellest ta on huvitatud, on öelnud, et ei otsi suhet, peaks su laps teda kuulama. Räägi tütrele ka seda, et on oluline tähele panna, kuidas noormees teiste inimestega käitub.

6. Suhtes tuleks olla õigetel põhjustel

Ema kohus on rääkida tütrele, et tõeline armastus on kiindumus, isetus ja hoolivus. Kui neid omadusi ei ole, ei ole ka suhe õige. Paljud inimesed on suhtes valedel põhjustel, kuid õnnelikuks saavad meid teha ainult need inimesed, kes meist tõeliselt hoolivad.

7. Südamevalu on normaalne

Kui su tütre süda murdub, vajab ta sinu nõu ja tuge rohkem kui iial varem. Meenuta talle, et südamevalu tundmine on normaalne, aga alati on lahkuminekust midagi õppida. Öeldakse, et miski ei õpeta naist paremini ennast tundma kui armastuse kaotamine.

8. Kõik, mida sa taga ajad, jookseb eest ära

Õpeta tütrele, et armastust ei saa leida taga ajades. See tuleb, kui on õige aeg. Täpselt nagu koerad jooksevad ära, kui neid taga aetakse, teevad seda ka inimesed. Kõigil on vaja ruumi, et hingata. Pole mõtet joosta kellegi järel, kes pole huvitatud.

9. Elu ei ole tingimata muinasjutt

Paljud kõige kuulsamad muinasjutud on kirjutatud meeste poolt, kui oli teine aeg ja teised kombed. Kuigi pole midagi halba muinasjutu sarnase elu nautimises, õpeta oma tütrele, et ta ei pea oma elu võrdlema Tuhkatriinu omaga. Päris maailmas on armastus tihti keeruline ja võib tekkida ootamatult. Meenuta oma tütrele, et ta on partneriga võrdne.