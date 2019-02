Ema mure: laps ei tule vanemate lahkuminekuga kuidagi toime

Samas issile on musterlaps. Ei mingit jonni ega kamandamist, on kogu aeg heas tujus... Mees ütleb, et tema jaoks on see küll uudis, pole sellist käitumist temaga veel olnud. Noh, kuu aega ju eraldi elatud ka ainult. Ja see tekkis nüüd peale pühi, kui ta issiga pole olnudki. Mis ma tegema pean?»

Vastab Psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Kaidi Kiis:

«On meeldiv lugeda, et vaatamata esinenud probleemidele ning hingevalule, suudate mehega suhelda ning lasete ka lapsel temaga koos olla. Kahjuks on Eestis päris palju vastupidiseid näiteid. Teie kirja lugedes tekkisid mul mõned mõtted, ideed ja tähelepanekud.

Lahkuminekute puhul on leitud, et on mitmeid tegureid, mis mõjutavad lapse toimetulekut. Näiteks: vanemate vahelise konflikti tase, vanemate endi kohanemine lahkuminekuga, millist infot ja kuidas lapsele lahkumineku kohta antakse, kuivõrd laps saab tuge, lapse isiksuse omadused, lapse suutlikkus stressiga toime tulla, lapse vanus ja arengutase.

Infoga seoses jäi mulle silma, et laps ei saanud teada täpsemalt, mis põhjusel isa ära läks. Nagu ise ka ütlete, 4-aastane ei mõista hingevalu mõistet. Kui te ei ole mehega seda teinud, siis vahest tasub lapsega rääkida veel sellest, miks isa elab nüüd eraldi. Oluline on siinkohal ka kinnitada, et teda ema-isa armastavad endistviisi ning tema ei ole lahkuminekus süüdi. Lapsed võivad oma mõistusega tihti mõelda, et nemad on süüdi ja teevad seda suurema tõenäosusega juhul kui nad põhjuseid ei tea. Väikeste laste puhul juhtub seda sagedamini ja seda on seostatud sellega, et väikese lapse jaoks tiirleb kogu maailm ainult tema ümber. Ja info jagamisel, rääkimisel tuleb kindlasti lapse vanusega arvestada. Kindlasti tasuks lapselt endaltki küsida, mis ta veel teada tahab, mis muret või hirmu teeb. Siin võib kasu olla ka tema käitumise peegeldamisest.

Toetuse puhul on aeg-ajalt soovitatud vanematel mõelda ka selle peale, kas lapsel oleks peale ema-isa veel keegi täiskasvanu (nt tädi, onu, vanaema), keda ta usaldab ja kellega saab oma muredest-hirmudest rääkida. Sest laps ei pruugi kõigest oma vanematele rääkida, tahtes neid säästa või tundes süüd. On soovitatud ka seda, et lapse lähedaste sõprade vanematele öeldakse, et pereelu on nüüd muutunud. Siis oskavad ka nemad vajalikul hetkel lapsel toeks olla ja tema käitumist mõista (nt kui laps neil külas on).

Mis puudutab stressiga toimetulekut, siis kõik inimesed, ka lapsed, reageerivad väga erinevalt. Laste puhul on see seotud ka nende vanusega ja arengutasemega (nt kuivõrd hästi oskavad ennast väljendada). Siinkohal soovitan teil üles otsida mõned raamatud või artiklid, kus räägitakse 4-aastaste arengust, ka sotsiaalsest. Lapse isa lahkumisest on möödas veidi üle kuu. See on tegelikult toimetulemise seisukohast väga lühike aeg. Täiskasvanute ja ka laste puhul võib raskete elusündmuste puhul tihtipeale märgata, et alguses tullakse justkui toime, kuid kuu või isegi kolm hiljem muutub kõik kardinaalselt. Häirivad käitumised, lapse hingevalu märgid, võivadki ilmneda jupp aega hiljem. Kirjast jääb mulle mulje, et teie lapse puhul võibki nii olla. Samuti ilmneb käitumisi, mis räägivad sellest, et teie lapses on ilmselt vihatunnet (sõprade kohtlemine) ning ta võib olla suures ärevuses ja/võidepressiivne. Siin peetakse ohumärkideks seda kui lapsel on suur süütunne, enesehinnang on langenud (tütrel, et on rumal), sage nutmine ja raskused nutmise lõpetamisel, nutmine ja hääle tõstmine võivad muutuda hüsteeriliseks, ebakohane viha väljendamine (ootamatud vihasööstud, kiusamised, löömised). Teiste kamandamine, tahtmine et kõik teeks nii nagu ta ise tahab, võib olla ka seotud sooviga tunda, et tema on tähtis ja oluline. Sest nt kui nii ei tehta, siis ta ei ole tähtis ja ta võidakse jälle maha jätta.