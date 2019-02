Mis vahet on tatral ja toortatral?

Toortatar on tavalise tatra veelgi tervislikum versioon. Neid eristab omavahel see, et toortatra puhul on kestad eemaldatud kuivkoorimise teel. See tähendab, et toortatart ei ole kuumutatud nii nagu tavalist tatart ning tänu sellele on säilinud rohkem kasulikke aineid.

Kiudainete sisalduse poolest tasuks eelistada toortatart, sest see sisaldab 10 grammi kiudaineid saja grammi kohta, tavaline tatar seejuures vaid 5,8 grammi. Vajad iga päev olenevalt vanusest 25- 35 grammi kiudained ja selle koguse täissaamine valmistab paljudele inimestele probleeme.

Tatar on väga hea magneesiumi allikas ja annab arvestatavas koguses mangaani, fosforit, vaske, tsinki, rauda ja pantoteenhapet. Tatras on kaks olulist flavonoidi - rutiin ja kvertsetiin. Tegemist on antioksüdantsete taimepigmentidega, mis mõjuvad võimsamalt kui C-vitamiin ja teised vitamiinid. Flavonoidid aitavad vedeldada verd ja kaitsevad lipoproteiine oksüdatsiooni eest, et neist ei moodustuks kahjulikud kolesteroolimolekulid. Tatra söömine aitab langetada kolesteroolitaset ja hoida vererõhku normaalsena. Toortatras on neid aineid aga veelgi suuremas koguses.