Kas su nahk on dehüdreeritud? Tee lihtne test ja saa teada!

Dehüdreeritud nahk ehk teisisõnu pindkuiv nahk on nahaseisund, mida ei tasu segi ajada kuiva nahaga. Kuiv nahk on nahatüüp, kuid dehüdreeritud nahk on vale nahahoolduse tõttu enamasti ise esile kutsutud.

Sellise nahaseisundi põhjuseks on enamasti vale nahahooldus. Võimalik, et kasutatakse valesid niisutajaid, mis küll imenduvad kergesti, kuid ei niisuta nahka sügavuti, või siis kasutatakse oma nahatüübi jaoks liialt tugevaid tooteid, mis tekitavad üleliigset rasu, kuid samal ajal kuivatavad nahka.

Selleks, et teada saada, kas su nahk on dehüdreeritud, tee väike test. Näpista ja tõmba õrnalt nahka oma käeseljal. Kui su nahk on dehüdreeritud, läheb mõned sekundid aega, enne kui nahk tagasi tõmbab. Kui nahk on piisavalt niisutatud, tõmbub ta tagasi koheselt.