Bocuse d'Or 2019 kokkade olümpia võitis Taani

Legendaarse prantsuse koka, Paul Bocuse'i 1987. aastal algatatud tippkokkade võitlus toimus tänavu 17. korda Lyonis, Prantsusmaal. Pärast Paul Bocuse'i surma aasta tagasi võttis võistluse juhtimise üle tema poeg Jerome, kes ütles, et isegi tema isa poleks ilmselt 32 aastat tagasi osanud ette kujutada, kui ulatuslikud mõõtmed see võistlus ühel hetkel võtab.

Žüriiliikmete hulgas oli ka Maître Restaurateur, kokk Régis Marcon, kes ütles, et Põhja-Euroopa maad on seda näinud algusest peale väljakutsena ja et nad said kirjutada oma gastronoomiasse uue lehekülje, mis on suurepärane, vahendas Euronews.