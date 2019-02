Parimad moodused kaotada kaalu ja põletada rasva

1. Proovi erinevaid treeninguid

Oma trennirutiini miksimine on võtmeelement, et põletada rohkem rasva. Kui teed pidevalt ühte ja sama trenni, harjub keha sellega ära ja ei saa vajalikku koormust. Treenerid soovitavad oma rutiini kindlasti lisada ka jõutreeningud, sest mida suuremad on lihased, seda rohkem kaloreid põletab keha ka puhkeasendis.

2. Mine jalutama

Alati ei pea trenn suure higistamisega võrduma. Lisaks kõrge intensiivsusega treeningutele, on hea oma rutiini ka jalutamine lisada. Loe siit, miks peaksid rohkem kõndima.

3. Ära koonerda proteiiniga

Teadupärast tehakse kõhulihased köögis. Proteiin on vajalik, et ehitada lihaseid ja hoida sind terve ning tugevana. Valku tuleks tarbida iga päev, headeks allikateks on näiteks tuunikala ja kanafilee.

4. Väldi mõtlematut söömist

Iga mõtlematu lisaamps suurendab päevast kalorite hulka. Järgmine kord, kui käe krõpsude poole sirutad, mõtle sellele.

5. Tee kindlaks, et tarbid piisavalt kaloreid

Kui hoiad keha kalorite defitsiidis, läheb su keha nälgimisrežiimile ja su ainevahetus muutub aeglasemaks. Sellepärast tasub teha tervislikke valikuid ja vältida erinevaid dieete.

6. Joo vett

Piisav vee joomine on kaalu kaotamisel olulisel kohal. Kui kehas on veepuudus, takistab see kalorite kulutamist. Hangi endale ilus veepudel ja lisa sinna maitsestamiseks külmutatud marju, kurki või sidrunit.

7. Proovi kõrge intensiivsusega trenni