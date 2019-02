Müüt või tõde: rasedakõhu asetus viitab lapse soole

Raseduse ajal meeldib inimestele kõikvõimalikke näitajaid ennustada - pikkus, kaal, sugu, sünni kuupäev. Raseduse alguses on ilmselt kõige põletavam küsimus, kas uus ilmakodanik tuleb poiss või tüdruk. Usutakse, et seda võib öelda kõhu asetsemise järgi.

Günekoloogi sõnul aga pole arusaamal, et kõhu asetsemise järgi saab ennustada sündimata lapse sugu, mingit tõde. «Sellel, millisena rasedakõht naisel asetseb, pole mingit tegemist lapse sooga, vaid ema kõhulihaste toonusega,» selgitab Gaither. Kui emal on kõhulihased nõrgemad, kipub kõht allpool asetsema, kuna emakal on vähem tuge lihaste näol, kirjutab EliteDaily.