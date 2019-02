Ilona Leib: õpetaja on ka inimene!

Suhtuge nii õpetajatesse kui ka kaasõpilastesse lugupidamisega – mitte selle pärast, mida nad on teinud, vaid selle pärast, et nad on inimesed.

Hiljaaegu sain kirja oma vanast koolist sooviga jagada oma kooliaja kogemusi praeguste õpilastega. Mida kasulikku oleks mul öelda lastele, kellest mind lahutab 30 ja enam aastat? Kas minult kirjutist palunud saavad ikka aru, et ma ei ole veel nii vana, et kooliaeg tunduks tore lihtsalt sellepärast, et olin siis noor? Kas mu kool on praegu tõeks paremini valmis kui toona?