7 asja, mis lähevad meestele rohkem korda kui lause «ma armastan sind»

1. Anna talle kogu oma tähelepanu

«Kui su mees näeb, et vaatad õhtusöögi ajal pidevalt telefoni, tõlgendab ta seda kui signaali, et teie ühine aeg ei ole oluline,» sõnab abieluterapeut Mike Dow. Põhjus peitub selles, et meeste aju on loodud keskenduma ühele olulisele asjale korraga. Pane telefon käest, loo oma kallimaga silmside ja anna talle mõista, et kuulad teda.

2. Kanna seda kleiti, mis talle meeldib

Ükskõik, kui pikalt te olete suhtes olnud, saadad ennast sättides signaali, et ta on sinu jaoks oluline. Doktor Dow sõnab, et meeste jaoks on visuaal väga tähtis. «Sinu nägemine seksikas kleidis saadab talle signaali, et ta on sinu jaoks ihaldusväärne,» selgitab ta.

3. Valmista tema lemmiksööki

Armastus käib kõhu kaudu. Doktor Dow selgitab, et kui tead ilma küsimata, mis toit talle meeldib, saad talle näidata, kui hästi teda tunned. Lisaks on tema sõnul kõige õnnelikumad suhted just paaridel, kes teavad üksteisest ka kõige väiksemaid detaile.

4. Julgusta teda enda jaoks aega võtma

Meestel võib tihti olla raske sõnadesse panna, mida nad tegelikult vajavad. Julgusta teda, et ta aeg-ajalt võtaks hetke iseendale, lõõgastuks sõpradega, mängiks videomänge või teeks muud meelepärast. «See näitab sinu toetust ja lubab talle vabadust, et olla iseenda parim versioon,» ütleb kliiniline psühholoog Andra Brosh.

5. Tee talle komplimente

«Siirad komplimendid tema välimuse ja tugevuse kohta ainult kinnitavad, et imetled teda, mis omakorda võrdub armastusega,» selgitab Brosh. Ütle talle, et naudid, kui tugev mees on majas.

6. Küsi temalt nõu

Su mees tahab olla oluline osa sinu maailmast ja tunda, et tema arvamus on sinu jaoks tähtis. «Tema käest nõu küsimine näitab, et usaldad teda ja tal on oluline koht sinu elus,» sõnab doktor Brosh.

7. Täna teda väikeste asjade eest

Järgmine kord, kui su mees lapsed kooli viib või hilisõhtul poodi piima järele läheb, näita talle oma tänu. «Kiirustades läbi elu, unustame tihti häid tegusid märgata ja öelda, mida need meile tähendavad,» ütleb abielu- ja pereterapeut Carin Goldstein.