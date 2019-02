Miks kannavad kuulsused sageli punasel vaibal just šampanjavärvi kleite?

Nii nagu me näeme staaride seljas alatasa sarnase lõikega kleite, on need tihti ka šampanjatooni. «Šampanja on populaarne punase vaiba värvivalik, see see on imeilus aktsentvärv väga laiale valikule nahatoonidele,» lisas omalt poolt Lindsay Flores, kes on riietanud selliseid staare nagu Halle Berry ja Leslie Mann.