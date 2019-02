Pöördumatult haige patsient läheb iseenda matusele

Arstide sõnul on ime, et 58-aastane Samanda veel elus on. Naine ise arvab, et see on tänu tema positiivsusele. Tähistamiseks otsustas Samanda korraldada varajased matused, kus ta ka ise saaks kohal olla.

Otsus ise varajane matus korraldada tuli eelkõige lähedastele ja sõpradele mõeldes. Samanda mõistis, kui raske on pärast armastatud inimese kaotust temaga hüvasti jätta. «Mulle meeldib, kui inimesed on õnnelikud. Lõpuks lahkume me kõik. Ma mõtlesin, et miks ei võiks ma ise oma matustel osaleda, see oli tõeliselt tore õhtu,» räägib naine.

Samanda Ford oma matusepeol. FOTO: Brett Ford / SWNS.com / Brett Ford / SWNS.com

Esialgu suhtusid mõned pereliikmed sellesse kui tobedasse ideesse, kuid siis mõtlesid ümber. Samanda sõnul annab selline üritus inimestele võimaluse panna asjad perspektiivi.

Naine lisas, et senikaua kuni tal jätkub energiat, kavatseb ta lõbusaid asju edasi teha ja ei lõpeta mälestuste loomist.

Samanda matusepidu. FOTO: Brett Ford / SWNS.com / Brett Ford / SWNS.com