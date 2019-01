8 sagedast põhjust, mille tõttu paarid lahutavad

Liiga palju lähedust suhte varases alguses. Väga tugev algus võib olla signaaliks, et kaugele see suhe ei jõua, nagu selgus Preventioni vahendusel Texase Ülikooli uuringust. Kui lähedus kõigub partnerite vahel esimese kahe aasta jooksul väga palju, siis on suurem tõenäosus, et nad lähevad lahku.

Erinevad ootused. Kui sa eeldad pärast sõrmuse sõrme saamist, et olete iga päev ninapidi koos ja käite luksuslikel kohtingutel, siis tabab sind paratamatult pettumus. Seetõttu soovitavad nõustajad enne abiellumist omavahel põhjalikult läbi rääkida, mida kumbki tulevikult ootab. Teil tuleb ausalt rääkida oma minevikust, oma vanemate suhetest, oma iseloomu raskustest ja rahast.

Oskamatus probleemidest rääkida. Kõige olulisem põhjus, miks abielud lagunevad, on see, et partnerid ei oska omavahel avatult suhelda. Ega elukaaslane ei ole mõtetelugeja ja sina ei pea samuti üritama tema käitumisest probleemide põhjuseid välja lugeda. Rääkige sellest, millest te rääkida ei taha. Arvetest. Tunnetest – nii headest kui halbadest. Ütle, et see on sulle oluline ja tuleb läbi rääkida.

Majanduslikud probleemid. Raha hakkab suhtes suuri probleeme põhjustama, kui teie ootused sisstulekutele ja kulutustele on väga erinevad.

Usaldusprobleemid. Usaldamatus on enamasti seotud suhtlemisprobleemidega. Kui partner ei paku turvatunnet, ei suuda sa temaga enam haavatav olla ja otsid usaldust kuskilt mujalt. Nii võib juhtuda, et hakkad oma kallimat «emotsionaalselt petma», sest usaldad oma muresid kellelegi teisele. Vaimne lähedus võib aga kergesti ka seksuaalse läheduseni viia.

Sõltuvus. Kui varasemaid suhtetraumasid ei ole ravitud, võib juhtuda, et uues suhtes hakatakse oma valu tumestama mingi tervistkahjustava meetodiga, sest suhtes tekkinud seos mineviku ja oleviku vahel võivad hingehaavad uuesti lahti kiskuda. Sõltuvusprobleemiga inimene peab ise olema valmis muutuma, kuid partnerist on väga palju kasu, kui ta pakub oma tuge, on kaastundlik ja kannatlik.

Ühiste huvide puudumine. Ühe partneri suur huvi uue hobi vastu võib mõjuda halvasti paari ühisele tulevikule, kui teine pidevalt kõrvale jääb. Nii võib paratamatult teineteisest kaugeneda. tekib tühimik, mida hakatakse täitma alkoholi, mõnuainete, raharaiskamise või salasuhetega. Selle vastu aitab hästi see, kui paar omavahel samuti mingi hobi leiab, mida kahekesi teha.