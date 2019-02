Tahad sa kümmelda verevannis? 

Kummaline lugu, et selline nigel tõug nagu inimene on üleüldse looduses võimu haaranud, pole meil ju kihvu, küüsi ega uhket kasukat. Niisiis varastame teistelt. Oleme seda tugevama õigusega pikka aega teinud, see on traditsioon, osa meie kultuurist… Miski ei muutu aga nii ootamatult ja pöördumatult nagu mood. Hoiakud ei muutu üleöö, kuid aegamööda uuristab vesi käigu kivisse. Karusnahamoes oleme just sinna punkti jõudmas – moeloojad loobuvad karusnahast, sest mingi krõks on ära käinud kandjate peas.