Üle piiri läinud fänn? Lauljatar lasi endale Harry Stylesi pildi näo peale tätoveerida

Tätoveeringu autoriks on hinnatud Romeo Lacoste, kes on varasemalt tätoveerinud selliseid staare nagu Kendrick Lamar, Swae Lee, Jason Charles ja Justin Bieber.

See aga ei tähenda, et teised tätoveerimiskunstnikud tema tööd ei kritiseeriks. «See on ausalt öeldes väga šokeeriv. See on väga kehvasti teostatud ja väga ebasobivas kohas,» kommenteeris Londonis tegutsev tätoveerimiskunstnik Miles Chaperlin.