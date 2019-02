Ettevaatust! 4 nahahooldustoodet, mida ei peaks talvel kasutama

Kui ka sinu pesemisrutiinis on koht kogu keha seebitamisel, siis talvel võib see nahka liigselt kuivatada. «Kui sa ei ole just mudas püherdanud, ei pea sa kogu keha seebitama. Selle asemel keskendu kaenlaalustele ja intiimpiirkonnale,» soovitab dermatoloog Papri Sarkar.