Kahemehepidaja kurdab: no ei oska meest maha jätta, nii kahju on temast

Ta on kindlasti aru saanud, et kõik ei ole õige, kuid ta ilmselt eitab kõiki märke. Tean, et teen talle sellega nii kohutavalt haiget ning hoian teda ootuses, mis tekitab minus pidevat süütunnet. On nii kurb ja kahju, sest ta on parima iseloomu ja südamega mees, keda kohanud olen. Põhjus, miks ma aga temast tahan lahku minna ja miks ma ka tookord, nüüdseks ligi kaks aastat tagasi välismaale põgenesin, oli see, et ta ei ole võimeline peret üleval pidama. Ja tegemist ei ole just esimeses nooruses mehega. Tal on palju plaane, kuid pikki aastaid ei ole need realiseerunud, kuna tema tegelikud huvid ei ole absoluutselt materiaalsed. Ta ei käi tool ning kuigi mingid juhuslikud ja ajutised sissetulekud tal on, siis ei ole midagi stabiilset ja see ei tekita temas ka muret. Küll aga minus, sest ma ei julge sellises olukorras lapsi sünnitada jne. Vanus aga oleks juba ammu sealmaal. Temaga puudub turvatunne. Samuti elab ta koos emaga, kellega mina ei suuda ühe katuse all elada, aga sellele olukorrale ka muudatust ei paista. Veel olgu öeldud, et pool ajast, mis me oleme suhtes olnud, ajasin mina teda taga ehk siis olin õnnetu ja ootasin märke tema huvist minu vastu, ülejäänud pool on olnud n-ö vastupidi.