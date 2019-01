Toidud, mis aitavad talvel sooja hoida

Naistel on võrreldes meestega ainevahetus aeglasem keskmiselt 35 protsenti. See tähendab, et ka külmatunne on kergem tulema. Toitumisspetsialist Clarissa Lenherr teab rääkida, et süües toite, mis on kõrge kiudainete, proteiini, komplekssete süsivesikute ja vürtsi sisaldusega, julgustab keha kaloreid soojuseks muutma.