Uuring: Inglise friikartuli- ja kalapoodides pakutakse ohustatud haisid

Exeteri ülikooli teadlased Inglismaal leidsid, et 90 protsenti haidest, mida müüakse nii friikartuli- ja kalapoodides, Aasia restoranides kui kohalike kalakaupmeeste juures, on ohustatud liiki kuuluvad harilikud ogahaid. See väike kala elutseb kriitiliselt ohustatud Kirde-Atlandi piirkonnas ja kuulub rahvusvahelise kaubanduskeelu alla, kirjutab Independent. Teist Suurbritannias ohustatud hailiiki, vasarhailasi, pakutakse 40 protsendis Aasia restoranides ja supermarketites, avalikustas uuring.