Üllatavad põhjused, miks peaksid rohkem suudlema

1. Suudlemine leevendab valu

Teadlased on kindlaks teinud, et kallistamise ja suudlemise käigus vabaneb hormoon oksütotsiin, millel on valuvaigistav toime. Pikk suudlus aitab leevendada ka menstruatsioonist tingitud valusid.

2. Suudlemine on hea suutervisele

See ei tähenda, et suudlemine asendaks regulaarset suuhooldust, aga see mõjub hästi hammastele ja igemetele. Suudlemise käigus tekib suhu rohkem sülge, mis aitab hambaid kaitsta.

3. Suudlemine võib aidata allergiate puhul

Satou haiglas Jaapanis viisid teadlased läbi uuringu, kus vaadeldi, kuidas suudlemine mõjutab allergiaid. Tuli välja, et pool tundi suudlemist võib teha imesid, sest mõjub kehale nii lõõgastavalt, et aitab vallandada histamiini, mis on organismil abiks allergiatega võitlemisel.

4. Suudlemine alandab vererõhku